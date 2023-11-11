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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü de belirtti.

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