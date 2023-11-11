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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a yenildi

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a yenildi

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Bahattin Şimşek’in düdük çaldığı maçta Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Hatayspor, müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 14. dakikada Rigoberto Rivas ve 55. dakikada Didier Lamkel Ze attı. Galatasaray'ın tek golü 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

195 gün sonra kaybetti

Ligde son olarak geçen sezon Beşiktaş'a (30 Nisan 2023) kaybeden Galatasaray, ligde 195 gün sonra kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 31 puanda kaldı. Hatayspor, 17 puana yükseldi.

Galatasaray, milli aradan sonra sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

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