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Suriye Devlet Başkanı Esed'den Filistin açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Esed'den Filistin açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan’da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Filistin halkının insani yardıma değil, yapılan soykırıma karşı korunmaya ihtiyacı var” dedi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi’nde konuştu. Esad, Gazze Şeridi’nin asla sadece bir dava olmadığını belirterek, “Filistin bir davadır. Gazze ise Filistin halkının acılarının açık bir göstergesidir” dedi.

Gazze Şeridi’nin bir bütünün parçası olduğunu söyleyen Esad, “Siyonistler tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırılar, 75 yıllık bir sürecin parçasıdır” şeklinde konuştu.

Arap devletlerinin saldırılar karşısındaki duruşuna değinen Esad, "Daha fazla Arap hoşgörülüğü, daha fazla Siyonist vahşeti ve katliamına eşdeğerdir” ifadelerini kullandı.

“Siyonizm’in barbarlık ve cinayette kendini aştığını” kaydeden Esad, bu barbarlığın İslam ülkelerine benzeri görülmemiş sorumluluklar yüklediğini belirtti.

“Filistin halkının bizim insani yardımlarımıza değil yapılan soykırıma karşı korunmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullanan Esad, “Cesur Filistin direnişi, bölgemize yeni bir gerçeklik getirdi ve bu gerçeklik sayesinde artık denklemleri değiştirmeye olanak sağlayan siyasi araçlara sahibiz” dedi.

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