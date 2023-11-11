Londra'da on binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklarda

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, Başbakan Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yürüyüşleri eleştirmesine rağmen 5. kez sokaklara indi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra İçişleri Bakanı Braverman'ın Filistin'e destek yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" sözleriyle eleştirmesini protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Hyde Park'ta toplandı.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Braverman'ın, "nefret yürüyüşü" ifadelerine de tepki gösteren vatandaşlar, İçişleri Bakanı'nın görevden alınmasını dile getiren pankartlar taşıdı.

Öte yandan kentte 1. Dünya Savaşı'nda, müttefikler ile Almanya arasında imzalanan ateşkesin yıl dönümü için düzenlenen "Ateşkes Günü" törenlerinin de yapılması dolayısıyla polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Aşırı sağcı grupların anma törenlerinde askeri anıtlar çevresinde buluşma çağrıları karşısında iki tarafın bir araya gelmesini engellemek isteyen Londra Metropolitan Polisi, yaklaşık 2 bin polisle yürüyüşün güvenliğini sağlayacağını açıkladı.

"İnsanların su ve gıda gibi temel ihtiyaçlara ulaşmasını engelliyorsanız soykırım yapıyorsunuz demektir"

Yürüyüşe katılan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanı ve sendikacı Bob Joseph, Gazze'de soykırım yapıldığını vurgulayarak 2. Dünya Savaşı sonrası tüm Batı ülkelerinin gelecekte yeni soykırımlar yaşanmasının önüne geçmek için bir anlaşma imzaladığını söyledi.