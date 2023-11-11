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Gazze'de iletişim kesintisi nedeniyle bugün can kayıpları sayılamadı

Gazze'de iletişim kesintisi nedeniyle bugün can kayıpları sayılamadı

İsrail hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. İletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıpları sayılamadı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bir ayı aşkın süredir şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Can kayıpları sayılamadı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra yayımladığı yazılı açıklamada, "İletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarını bugün sayamadık." ifadesini kullandı.

Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlenen peş peşe saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Kudra, hastanedeki durumun "felaket düzeyde" olduğunu, hastanenin dört bir yandan İsrail saldırılarına açık hale geldiğini kaydetti.

"İsrail ordusu hareket eden herkesi hedef alıyor"

Şifa Hastanesinin kapısında yerlere uzanmış halde ölü ve yaralıların olduğunu belirten Kudra, "Hastane bahçesi, İsrailli keskin nişancılar ve insansız hava araçları için bir arenaya dönüştü. İsrail ordusu hareket eden herkesi hedef alıyor." ifadesine yer verdi.

Kudra, hastanede yerinden edilmiş kişiler, sağlık personeli ve yaralılar dahil yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu bilgisini vererek, yoğun bakımda tutulan bir bebeğin yaşam destek ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Acilen ilaç ve yakıta ihtiyaç var"

Kudra, hastanelerin acilen ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle gün içinde, "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiğini" açıklamıştı.

Keyle, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 20'sinin çalışamaz hale geldiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle biriken cenazeleri hastanenin yerleşkesinde toprağa vermeye çalışacaklarını söylemişti.

Şifa Hastanesi ve çevresi, İsrail ordusu tarafından "Filistinli silahlı grupların karargahı olduğu" iddiasıyla çok kez bombalandı.

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