BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Bingöl merkezli terör operasyonu: 5 tutuklama

Bingöl merkezli terör operasyonu: 5 tutuklama

Bingöl merkezli 2 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silah terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 9 ay süren bir çalışma yaptı.

Bu kapsamda 20 şüpheliyi tespit eden ekipler, Bingöl ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bingöl'de 19, Tekirdağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 16 tabanca mermisi, 4 fişek, çok sayıda doküman, terör örgütü mensuplarına ait poster ve fotoğraf, dijital materyal, örgüt finansmanında kullanılacağı değerlendirilen 10 bin 410 dolar, 235 avro, 20 İngiliz sterlini ve 14 bin 775 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ve İ.A. adli kontrol şartıyla salıverildi. A.S, A.N, M.S, S.D. ve Ü.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de iletişim kesintisi nedeniyle bugün can kayıpları sayılamadı
Gazze'de iletişim kesintisi nedeniyle bugün can kayıpları sayılamadı
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Aynısını yaparız
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Aynısını yaparız
İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi doktoru: Bizi kurtarın yoksa öleceğiz
İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi doktoru: Bizi kurtarın yoksa öleceğiz
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu bakıma giriyor
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu bakıma giriyor
Londra'da on binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklarda
Londra'da on binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklarda
Otomobil yayalara çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti
Otomobil yayalara çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklanarak cezaevine gönderildi
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklanarak cezaevine gönderildi
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nden ortak bildiri
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nden ortak bildiri
Suriye Devlet Başkanı Esed'den Filistin açıklaması
Suriye Devlet Başkanı Esed'den Filistin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Selman ve Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Selman ve Sisi ile görüştü
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a yenildi
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a yenildi
Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi
Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi