Motorine büyük indirim! 21 Kasım 2023 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine bu gece yarısı indirim geliyor. 1 lira 65 kuruşluk indirimin ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç lira olacak? İşte 12 Kasım 2023 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları...Abone ol
İsrail-Hamas savaşının ardından rekor seviyeleri gören brent petroldeki düşüş sonrası gece yarısı motorine indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Motorin (mazot) fiyatlarında indirime gidildi. Motorin litre fiyatı 1 lira 65 kuruş düşecek. İndirimin 13 Kasım 2023 Pazartesi gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL (Anadolu)
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.00 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL
İSTANBUL (Avrupa)
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL
ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.15 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.63 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL
İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.25 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.80 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL