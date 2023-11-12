BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  EKONOMİ

Motorine büyük indirim! 21 Kasım 2023 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Motorine büyük indirim! 21 Kasım 2023 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine bu gece yarısı indirim geliyor. 1 lira 65 kuruşluk indirimin ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç lira olacak? İşte 12 Kasım 2023 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları...

Abone ol

İsrail-Hamas savaşının ardından rekor seviyeleri gören brent petroldeki düşüş sonrası gece yarısı motorine indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Motorin (mazot) fiyatlarında indirime gidildi. Motorin litre fiyatı 1 lira 65 kuruş düşecek. İndirimin 13 Kasım 2023 Pazartesi gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olması bekleniyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL (Anadolu)
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.00 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İSTANBUL (Avrupa)
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.15 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.63 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.25   TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.80 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Icardi yorumu
Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Icardi yorumu
Paris'te binlerce kişi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü
Paris'te binlerce kişi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü
Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisinden hastalar ölüyor
Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisinden hastalar ölüyor
Dries Mertens: Yeterli değildik
Dries Mertens: Yeterli değildik
Gazze'de ateşkes isteyen İsraillilerden Tel Aviv'de yeni protesto
Gazze'de ateşkes isteyen İsraillilerden Tel Aviv'de yeni protesto
Hakim Ziyech: Tüm şanslarımız tükettik
Hakim Ziyech: Tüm şanslarımız tükettik
Filistin gösterilerinde kullanılan 'Nehirden denize' sloganı yasaklandı
Filistin gösterilerinde kullanılan 'Nehirden denize' sloganı yasaklandı
Okan Buruk: Kaybettiğimiz için üzgünüz
Okan Buruk: Kaybettiğimiz için üzgünüz
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle okul çatısı uçtu
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle okul çatısı uçtu
Bingöl merkezli terör operasyonu: 5 tutuklama
Bingöl merkezli terör operasyonu: 5 tutuklama
Gazze'de iletişim kesintisi nedeniyle bugün can kayıpları sayılamadı
Gazze'de iletişim kesintisi nedeniyle bugün can kayıpları sayılamadı
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Aynısını yaparız
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Aynısını yaparız