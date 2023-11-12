Motorine büyük indirim! 21 Kasım 2023 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine bu gece yarısı indirim geliyor. 1 lira 65 kuruşluk indirimin ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç lira olacak? İşte 12 Kasım 2023 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları...

Abone ol

İsrail-Hamas savaşının ardından rekor seviyeleri gören brent petroldeki düşüş sonrası gece yarısı motorine indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Motorin (mazot) fiyatlarında indirime gidildi. Motorin litre fiyatı 1 lira 65 kuruş düşecek. İndirimin 13 Kasım 2023 Pazartesi gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL (Anadolu)

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.00 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İSTANBUL (Avrupa)

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.15 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.63 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.25 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.80 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL