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Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Icardi yorumu

Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Icardi yorumu

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası yaptığı yorumlar ile dikkatleri üzerine çekti..

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son 4 maçta gol atamadı.

Yaşadığı sakatlık sonrası iğne ile maça çıkan Mauro Icardi son haftalarda sessizliğini sürdürüyor.

Hatayspor - Galatasaray maçının ardından bazı spor yorumcularının yaptıkları açıklamalar dikkat çekti.

A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu'nun Mauro Icardi yorumu sosyal medyada gündeme oturdu.

Erman Toroğlu: "Mauro Icardi'yi sakat sakat oynatacağıma Zaha'yı forvete, Kerem'i sola alır keyfime bakarım." sözleriyle gündeme geldi..

Penaltı yorumu dikkat çekti

Hatayspor - Galatasaray maçının 90+6. dakikasında Mauro Icardi hakemden penaltı beklemişti.

Galatasaray'ın 90+6. dakikada penaltı beklediği pozisyonuda yorumlayan Erman Toroğlu "Geçeceksin bunu, ben penaltı vermem." sözleriyle dikkat çekti..

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