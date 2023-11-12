BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  SAĞLIK

Zatürre Türkiye’de ölüm nedenleri arasında 5’inci sırada

Zatürre Türkiye’de ölüm nedenleri arasında 5’inci sırada

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Özgür Yüksel, “Zatürre dünyada ve ülkemizde hastane başvurularının en sık nedenleri arasındadır. Türkiye’deki ölüm nedenleri arasında da 5’inci sırada yer alır.

Abone ol

Kişinin kronik hastalıkları olduğunda veya kişi ileri yaştaysa, zatürrenin daha ağır seyrederek hayati risk oluşturabildiği bilinmektedir” dedi.

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Bilge Özgür Yüksel, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Yüksel, ateş, terleme, nefes alırken ya da öksürürken göğüs ağrısı, yorgunluk ve koyu renkli balgam gibi belirtilerle etkisini hissettiren zatürrenin virüs, mantar veya bakterilerin yol açabildiği tehlikeli bir akciğer hastalığı olduğunu söyledi.

Zatürrenin her yaştan kişide görülebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Yüksel, hastaların şikâyetlerinin de hastalığın türüne ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebileceğini belirterek, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.

“Akciğer dokusunun iltihabı”

Tıpta pnömoni adıyla bilinen zatürrenin akciğer dokusunun iltihabı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yüksel, “Zatürre hastalığı olan kişilerde akciğer dokularının iltihaplanması sonucu alveol adı verilen hava kesecikleri, iltihapla veya sıvıyla dolarak solunan oksijenin kan dolaşımına girmesini engeller. Aynı zamanda kan dolaşımındaki karbondioksit gazının da vücut dışına çıkmasını zorlaştırarak kandaki karbondioksit oranının artmasına yol açar” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nissan, Nisan-Eylül 2023 döneminde net karını 4 kat artırdı!
Nissan, Nisan-Eylül 2023 döneminde net karını 4 kat artırdı!
İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı!
İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı!
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! İstanbul'da 25 ilçe, 5 büyükşehir daha...
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! İstanbul'da 25 ilçe, 5 büyükşehir daha...
Ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verildi
Ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verildi
iPhone 15 Pro kullanıcıları içi uzamsal video kaydetme özelliği
iPhone 15 Pro kullanıcıları içi uzamsal video kaydetme özelliği
Özgür Özel'in A Takımı'na Ekrem İmamoğlu imzası! İşte CHP'nin gölge kabinesi
Özgür Özel'in A Takımı'na Ekrem İmamoğlu imzası! İşte CHP'nin gölge kabinesi
PKK'ya ağır darbe! Bakan Ali Yerlikaya paylaştı: Hepsi tek tek imha edildi
PKK'ya ağır darbe! Bakan Ali Yerlikaya paylaştı: Hepsi tek tek imha edildi
 Çorum'da baba-oğul kavgasını ayırmaya çalışan 3 kişi bıçaklandı
 Çorum'da baba-oğul kavgasını ayırmaya çalışan 3 kişi bıçaklandı
Motorine büyük indirim! 21 Kasım 2023 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Motorine büyük indirim! 21 Kasım 2023 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Icardi yorumu
Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Icardi yorumu
Paris'te binlerce kişi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü
Paris'te binlerce kişi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü
Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisinden hastalar ölüyor
Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisinden hastalar ölüyor