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İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı!

İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı!

İSTANBUL'un Güngören ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Gençosman Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesinde ilerleyen 34 ZU 0499 plakalı otomobil, park halindeki 34 LD 4075 plakalı araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araca çarpmasının etkisiyle motor kısmında çıkan yangın söndürülen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Her iki araçtan yaralanan 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

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