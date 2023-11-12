iPhone 15 Pro kullanıcıları içi uzamsal video kaydetme özelliği

Apple son iOS 17.2 beta 2 sürümünde iPhone 15 Pro kullanıcıları için uzamsal video kaydetme yeteneği sunuyor.

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Kaydedilen videolar Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünde izlenebilecek.iOS 17.2 beta 2 sürümüyle gelen yenilik ile iPhone 15 Pro'nun ana ve ultra geniş kamerasıyla 3 boyut efekti yaratılarak uzamsal video kaydedilebilecek.

Yeni özelliğe ayarlar bölümünde "Apple Vision Pro için Uzamsal Video" seçeneği etkinleştirilerek ulaşılabiliyor. Vİdeolar 1080p, 30 fps olarak kaydedilecek ve bir dakikalık çekim yaklaşık 130 MB yer kaplayacak. Ancak, gözlüğe sahip olana kadar, kullanıcılar aslında standart ekranlarda izlenmek üzere düşük çözünürlüklü (4K’ya kıyasla) 2D videolar çekiyor olacaklar.

Aralık ayında çıkması beklenen iOS 17.2 ile birlikte iPhone 15 Pro, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik dünyası için daha kullanışlı cihaz haline gelecek. Bu özellik ile oyun, eğlence, eğitim ve profesyonel video prodüksiyonu gibi sektörlerde yeni kapılar açılabilir.