Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! İstanbul'da 25 ilçe, 5 büyükşehir daha...

CHP'de Genel Başkan değişiminin baş aktörü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni CHP ve Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili ilk ke konuştu. İstanbul'da 25 ilçeyi kazanacaklarını iddia eden İmamoğlu, CHP'nin elinde olmayan 5 büyükşehir belediyesini daha kazanacaklarını iddia etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki Genel Başkanlı seçiminin ardından iddialı açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ekremedit' iddiasını yalanlayan İmamoğlu, Özgür Özel'le arasında gerilim bekleyenlere de "daha çok beklerler" mesajı gönderdi. İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir belediyesi ile birlikte İstanbul'un 25 ilçe belediyesini kazanacaklarını iddia etti.

Yanımdan trolvari bir kavram geçemez

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Ekrem İmamoğlu, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay akşamı @ekremedit adlı X hesabından yapılan “Kılıçdaroğlu çekilecek” şeklindeki paylaşım hakkında, “Hiçbir ilgim ve ilham yok. İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez” dedi.

Kılıçdaroğlu'nu arkadan mı hançerledi

Kılıçdaroğlu'nun “Arkadan hançerlendim” açıklamasını üzerine alınmadığını kaydeden İmamoğlu, “Ben gördüğüm eksiği ve hatayı yüze söyleyen bir insanım. ‘Ben uçurumdan atlıyorum, siz de arkamdan atlayın' diyecek yol arkadaşı değilim. Kazanmaya odaklı bir yol arkadaşıyım. Bahsettiği insanlar öyle insanlarsa, hançerlendiğini düşünüyorsa, onlardan birisi olabilir. Ben öyle biri değilim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "Değişimi isteyenler değişime direnenlerdir. Onları görevden aldım" sözleri için de gülerek "Demek ki ben değilim" cevabı verdi.

CHP'de benim istediğim noktada adım atıldı

“29 Mayıs'ta açıkladığı değişimle 5 Kasım'da gerçekleşen değişim aynı mı?” dorusuna İmamoğlu, “Değişim bir anda tam anlamıyla olacak bir şey değil. Zamana ihtiyacı var. Şu anda benim elbette ki arzu ettiğim noktada önemli bir adım atılmıştır” diye yanıt verdi.

Parti içi gerilim bekleyen çok beklerler!

Ekrem İmamoğlu, “parti için gerilim beklentileri” hakkında da, “Çok beklerler. Asla. Gerilim yaratmama konusunda deneyimliyim. Bu süreçte herkes konuşurken, beş buçuk aydır ne TV'ye ne de gazetelere demeç vermedim. Konuşmadım. Partimin meselelerini hiçbir zaman kamuya açık konuşmadım, konuşmayacağım” dedi.

Yerel seçimler için çok iddialı

Yerel seçimler için "Türkiye'de insanları şaşırtacak derecede sonuçlarla karşılaşacağımıza inanıyorum" diyen Ekrem İmamoğlu, "İBB'yi ve İstanbul'da en az 25 ilçeyi, ülke çapında da mevcut büyükşehirler dışında beş büyük şehri daha alacaklarını ifade etti.