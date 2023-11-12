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Nissan, Nisan-Eylül 2023 döneminde net karını 4 kat artırdı!

Nissan, Nisan-Eylül 2023 döneminde net karını 4 kat artırdı!

Nissan Motor, Nisan-Eylül 2023 dönemi net karının, önceki yıla kıyasla 4 kat artarak 296,2 milyar yene (1,95 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

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Japon üretici firmanın açıklamasında Nissan'ın, 2023 mali yılı ilk yarısı bilançoları ile Mart 2024'te sona erecek mevcut mali yıl kapsamlı beklentileri duyuruldu.

Buna göre Yokohama merkezli firmanın, Nisan-Eylül 2023 net karı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4 kat artışla 296,2 milyar yene (1,95 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirlerinin yüzde 30,1 artışla 6,06 trilyon yene (39,5 milyar dolar) yükseldiği 6 aylık dönemde, işletme karı iki kat artışla 336,7 milyar yene (2,22 milyar dolar) çıktı.

Ülke içi ile Avrupa ve Kuzey Amerika satışlarındaki artışın etkisiyle, mali yarı yıl boyunca Nissan küresel araç satışları yüzde 3,3 artışla 1,62 milyon adede yükseldi.

Çin mesajı

Çin piyasalarındaki elektrikli araçlara yönelimdeki hızlı artış ve iç piyasada rekabetinin, Çin'deki satışlara olumsuz yansıması dikkat çekti.

Nissan Başkanı Uçida Makoto, açıklamasında, "Planlarımızı hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulayıp, performansımızı iyileştirerek, zorlu Çin pazarında büyüme ve ilerlemeyi umuyoruz" dedi.

Mali yıl beklentisi

Nissan, Mart 2024'te sona erecek 2022 mali yıl kapsamlı beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

13 trilyon yen (85,7 milyar dolar) satış geliri hedefleyen Japon firma 620 milyar yen (4 milyar dolar) işletme karı ve 390 milyar yen (2,57 milyar dolar) net kar bekliyor.

Mali yıl boyunca küresel bazda araç satış hedefinin 3,7 milyon adet olarak korunduğu kaydedildi.

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