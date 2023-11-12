Uzmanlar açıkladı, süt daha hızlı uykuya dalmanızı sağlıyor

Gastroenterolog, hem çocuklara hem de yetişkinlere yardımcı olacak başka bir yönteme dikkat çekti.

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Derin uyku için en iyi içecek Doktor, "Yatmadan yarım saat önce bir bardak süt içmenizi tavsiye ederim. İçecek hafif bir yatıştırıcı görevi görür. Ancak kullanmadan önce hafifçe ısıtılırsa" diye vurguluyor doktor. Uzman, sütün "sihirli gücünü" yararlı bir madde olan triptofan içermesiyle açıklıyor.

Daha hızlı uykuya dalmanıza ve daha iyi uyumanıza yardımcı olan melatoninin öncüsüdür.

Laktoza alerjiniz varsa süt nasıl değiştirilir? Ancak günümüzde birçok yetişkine laktoz alerjisi teşhisi konmaktadır. Bu nedenle süt onlar için uygun bir içecek değildir. Dr., bunun triptofan açısından zengin diğer yiyeceklerle değiştirilmesini öneriyor. Örneğin, muz. Çok besleyicidirler, sindirim sistemi tarafından iyi emilirler ve açlığı giderirler .