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İsrail protestosunda olay çıktı! Kahve zinciri şubesinin camlarını kırdılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail protestosunda olay çıktı! Kahve zinciri şubesinin camlarını kırdılar

Esenyurt’ta İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle ABD'li kahve markasının şubesinin camları kırıldı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir zincir kahve dükkanında meydana geldi. İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle bir ABD'li kahve markasının şubesine giren kalabalık, protesto gösterisi yaptı. Bir süre sonra işyeri personeli ile grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası ortalık bir anda karışırken, grup ellerine aldıkları taşlarla kafenin camlarını kırdı. Olayda yaralanma yaşanmazken, kalabalık dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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