Kars Gönüllü Gençlik STK’ları Platformu öncülüğünde Filistin’e destek çarşısı açıldı

Faikbey Caddesi üzerindeki Valilik Parkı'nda kurulan hayır çarşısında, ev kadınları tarafından yapılan yöresel ev yemekleri, el sanatları, yerli mahsullerin yanı sıra fotoğraf sergisi de düzenlendi. Ekinlikten elde edilen gelirin tamamı Filistin ve Gazze halkına ulaştırılacak.

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Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Kars Gönüllü Gençlik STK’ları Platformu Başkanı Onur İbrahimoğlu, “İsrail’in Gazze şeridinde uyguladığı saldırılarda anneler, çocuklar ve binlerce masum insan acımasızca katlediliyor. Rabbimizden niyazımız bu zulmün bir an önce son bulması ve tekrardan yaşanmamasıdır. Yüce Allah orada şehit olan kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin, mekanları cennet olsun. Gazzeli kardeşlerimizin yaralarına merhem olma adına ellerimiz havada dillerimiz duada, elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.



İbrahimoğlu, "Onların yanında olduğumuzu göstermek ve bir nebze olsun ihtiyaçlarına çare olmak için ilimizde kurmuş olduğumuz Kars Gönüllü Gençlik STK’ları Platformu ile halkımızın destekleriyle bir hayır çarşısı etkinliği tertip ettik. Çarşımıza katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Kudüs’e ve Filistin’e sahip çıkmak için, bu dünyada hala vicdan sahibi insanların da var olduğu göstermek için eylemlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.



Öte yandan Hayır Çarşısı'na katılan çok sayıda vatandaş, çarşıdan alışveriş yaparak Filistinliler için destekte bulundu. Hayır çarşısı gün boyu açık kalacak.