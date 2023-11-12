Vivo’nun daha özellikleri bile bilinmeyen akıllı telefonu, satış rekoru kırdı

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Vivo, yakın bir zamanda Vivo X100 serisi için bir lansman düzenleyecek. Bu yeni seri, Vivo X100 ve X100 Pro olmak üzere iki farklı modeli içerecek. Bugün ortaya çıkan bir rapora göre temel model olan Vivo X100, önemli bir başarıya imza attı. İşte ayrıntılar…

Abone ol

Vivo X100, 1 milyon satış sayısını geçti!

Vivo, X100 serisini 13 Kasım tarihinde ana vatanı Çin’de tüketici karşısına çıkarak. Bu resmi lansman öncesinde temel model Vivo X100, ön siparişlere açılmıştı. Verilere göre bu akıllı telefon büyük ilgiyle karşılandı.

Wall Street raporuna göre Vivo X100 (12 GB RAM + 256 GB) modeli, sadece bir hafta içerisinde Çin’de 1 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Ön sipariş sürecinde olmasına rağmen yoğun bir ilgi gören Vivo X100 ‘ün fiyatı ise 3 bin 999 Çin yuanı. Bu da 546 dolara denk geliyor.