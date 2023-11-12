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Havalandırmada mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Havalandırmada mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anını telefonundan canlı yayınlayan Psikiyatrist Dr. Savaş Öztürk, güvercinin 3 gündür kendiliğinden çıkmasını beklediklerini söyledi.

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Olay, Demokrasi Bulvarı'nda bir iş merkezinin 4. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; ‘havalandırma boşluğunda hayvan mahsur kaldı’ ihbarını Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi harekete geçirdi. Kurtarma ekibi, iş yerine geldikten sonra yaptığı incelemede, iş yerinin banyosunda bulunan havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercinin yerini belirledi. Başını havalandırma boşluğunun penceresinden içeriye sokan görevli, güvercinin bulunduğu yeri tespit ettikten sonra elindeki ucunda metal çubuk bulunan alet yardımıyla güvercini olduğu yerden alıp çıkardı.

Canlı yayın yaptı

Güvercinin kurtarılma operasyonunu telefonundan canlı yayın yaparak anlatan Psikiyatrist Dr. Savaş Öztürk, “2 gün önce banyomuzun havalandırma boşluğundan gelen sesler dikkatimizi çekti. İçeride bir güvercin olduğunu anladık. Belki kendiliğinden çıkar diye su ve ekmek attık. 2 gün boyunca çıkmayınca itfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar gelip kısa sürede görevlerini başarıyla yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. İş yerinin balkonuna bırakılan güvercin bir süre olduğu yerde kalıp uçmazken, ekmek ve su verilmesinin ardından balkondan uçup karşı binanın çatısına kondu.

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