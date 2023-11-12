Suat Arıkan'ın "Akustik Düşler" sergisi açıldı

Sanat yönetmeni ve eski İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü Suat Arıkan'ın "Akustik Düşler" adlı resim sergisi, Beyoğlu'ndaki Ziba Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

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Arıkan, AA muhabirine sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, 1974'ten beri resim yaptığını ve Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra resim hayatının profesyonelleşmeye doğru gittiğini anlattı.

Bir opera sanatçısı olarak 41 yıldır başta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ve Türkiye'nin her yerinde sayısız temsilde sahne aldığını dile getiren Arıkan, "Son 21 yıldır da AKM'de İDOB'un müdür ve sanat yönetmenliği görevini üstlendim. Şimdi emekli oldum. Dolayısıyla müzik hayatını yaşarken yapmış olduğum resim mesaisi daha da uzadı. Şu anda sabahtan akşama kadar resim yapıyorum." dedi.

"Resimlerimde müzik hayatımdan çok beslendim"

Suat Arıkan, Ziba Art Galeri'nin de İstanbul'daki sanat hayatına yeni adım attığını aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki ilk sergim. İstanbul'da daha önce çok sergilerim oldu. Roma, Köln ve Kopenhag'da da sergilerim oldu. Şimdiki heyecanım şu, burada eserlerim karışık, hem daha önce İstanbul'da yapmış olduğum resimler hem de Kıbrıs'ta yapmış olduğum resimler var. Emekli olduktan sonra Kıbrıs'a yerleştim. Kıbrıs'ta yapmış olduğum resimler ana bir temada buluştular. Küratörümüz Denizhan Özer, müzikle ilgili 'akustik düşler' adlı bir tema üzerine resimlerimi bir araya getirdi. İlginç bir dizayn oldu."

Operanın soyut bir sanat olduğuna işaret eden Arıkan, "Müziğin dünyası apayrı bir şey. Direkt insanın kalbine işleyen zengini, fakiri, genci, yaşlısı fark etmeden her insana hitap eden bir şey. Resmin ise serüveni bambaşka. O da çok özgür bir dünya. Birinde fırçalar, renkler kullanıyorsunuz, diğerinde sesleri kullanıyorsunuz. Her ikisinin de ortak yönleri var. Ben resim yapan biri olarak müzik hayatımdan çok beslendim, yararlandım. Resimlerimin içinde müziğin renkleri, lirizmi var. Kişisel yaşamımda da Gioacchino Rossini'yi, Wolfgang Amadeus Mozart'ı çok severim. Bütün bu renkli müzikler beni etkilemiş olacak ki resimlerimde farklı renkler olarak dışa vuruyor." ifadelerini kullandı.

Arıkan'ın 35 eserinin yer aldığı sergi, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.