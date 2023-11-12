BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 10 ayda 1,4 milyar dolar oldu

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 10 ayda 1,4 milyar dolar oldu

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yıl sonunda 1,7 milyar dolara yükselmesini bekledikleri su ürünleri ihracatında 2024 hedefinin 2 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Abone ol

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin su ürünleri ihracatının 2023 yılının 10 aylık döneminde 1 milyar 404 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bu ihracatın yüzde 68'inin Ege Bölgesinden yapıldığı belirtildi.

Su ürünleri ihracatında levrek 435 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, çipura ihracatının 353 milyon dolar, somon ihracatının 315 milyon dolar, alabalık ihracatının da 96 milyon dolar olduğu bildirildi.

Levreğin yüzde 73’ünün, çipuranın yüzde 78'nin taze ihraç edildiği, somon ihracatının yüzde 74'ünün dondurulmuş olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’nin 100’den fazla ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini ve Avrupa pazarının bir numaralı tedarikçisi konumuna geldiğini belirtti.

Ülkelerin taleplerine ve tüketim alışkanlıklarına göre taze, taze fileto, dondurulmuş, dondurulmuş fileto olarak balıkları işleyip ihraç ettiklerini bildiren Kızıltan, şunları kaydetti:

"Türk su ürünleri sektörü 2000 yılında 50 milyon dolar seviyelerinde olan ihracatını 23 yılda yaklaşık 30 kat artırdı. 2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolara 2024 yılında 2 milyar dolara ulaşacak potansiyele sahibiz. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hava kargo seçeneğiyle başta ABD olmak üzere uzak pazarlarda da konumumuzu güçlendiriyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir’de yağış nedeniyle çöken köprü havadan görüntülendi
Balıkesir’de yağış nedeniyle çöken köprü havadan görüntülendi
Deniz Öncü, Moto3'ün Malezya ayağını 12. sırada bitirdi
Deniz Öncü, Moto3'ün Malezya ayağını 12. sırada bitirdi
Aydın’ın Germencik ilçesinde 150 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı
Aydın’ın Germencik ilçesinde 150 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı
Suat Arıkan'ın "Akustik Düşler" sergisi açıldı
Suat Arıkan'ın "Akustik Düşler" sergisi açıldı
Temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı
Temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı
Havalandırmada mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Havalandırmada mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Balıkesir'de çalmayan korna uyuşturucuyu ele verdi
Balıkesir'de çalmayan korna uyuşturucuyu ele verdi
Kars Gönüllü Gençlik STK’ları Platformu öncülüğünde Filistin’e destek çarşısı açıldı
Kars Gönüllü Gençlik STK’ları Platformu öncülüğünde Filistin’e destek çarşısı açıldı
Vivo’nun daha özellikleri bile bilinmeyen akıllı telefonu, satış rekoru kırdı
Vivo’nun daha özellikleri bile bilinmeyen akıllı telefonu, satış rekoru kırdı
İsrail protestosunda olay çıktı! Kahve zinciri şubesinin camlarını kırdılar
İsrail protestosunda olay çıktı! Kahve zinciri şubesinin camlarını kırdılar
Her yere omuzundaki horozuyla gidiyor!
Her yere omuzundaki horozuyla gidiyor!
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyordu, tahliye edildi!
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyordu, tahliye edildi!