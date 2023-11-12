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Balıkesir’de yağış nedeniyle çöken köprü havadan görüntülendi

Balıkesir’de yağış nedeniyle çöken köprü havadan görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Zeytinli Çayı’nın şiddetli yağış sonucu debisinin yükselmesiyle yıkılan köprü, gündüz havadan görüntülendi.

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İlçedeki yoğun yağışlar nedeniyle Zeytinli Çayı'nın yükselen suları Çanakkale-Balıkesir eski yolunda kırsal mahallelerin yoğunlukla kullandığı yıkılan köprüye giden ana ve yan yollara belediye ekipleri toprak yığarak araçların geçişini önledi.

Jandarma ekipleri de bariyer çekerek güvenlik önlemi aldı. Havanın aydınlanmasıyla yükselen çay sularının verdiği hasarın boyutu ortaya çıktı. Çöken köprü dron kamerası ile görüntülendi.

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