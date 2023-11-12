Yenipazar'da konaklama merkezine cezai işlem uygulandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde giriş-çıkış işlemlerinin zamanında KBS sistemine girmediği tespit edilen bir konaklama merkezine jandarma ekipleri tarafından cezai işlen uygulandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hükümet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) üzerinden konaklamak amacıyla bir şahsa ait yapılan kayıtta, kaydı yapılan şahsın bir suçtan arandığı tespit edildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu konaklama merkezine gidilerek yapılan kontrolde, işletme tarafından şahsa ait giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmadığı tespit edildi. İşletmeye 1774 sayılı Kanun kapsamında 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.