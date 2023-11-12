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Aydın'da şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın söke ilçesinde şüpheli beş şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Söke ilçesinde N.D, V.A, İ.S.Y, Ö.K, N.B.K isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ( kubar esrar, metamfetamin) ele geçirildi.

Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. 5 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

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