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Aydın'da jandarma ekipleri hotel çalışanlarını kadına şiddete karşı bilgilendirdi

Aydın'da jandarma ekipleri hotel çalışanlarını kadına şiddete karşı bilgilendirdi

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir hotelin çalışanları jandarma ekipleri tarafından kadına şiddete karşı bilgilendirilerek KADES uygulaması tanıtıldı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akbük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hotelde çalışan kadın ve erkek personellere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kadın vatandaşlara 6284 sayılı Kanun, KADES uygulaması ve erkek vatandaşlara da 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirmeler yapıldı.

Faaliyette kadın vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapılarak vatandaşlardan gelen sorular yanıtlandı.

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