BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Elazığ’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı tutuklandı

Elazığ’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı tutuklandı.

Abone ol

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Sürsürü Mahallesi üzerinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayının faili firar şüphelisi ve hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli U.A. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Aydın'da şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
23 sayfayı 20 dakikada okudu, dünya şampiyonu oldu!
23 sayfayı 20 dakikada okudu, dünya şampiyonu oldu!
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi
Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 10 ayda 1,4 milyar dolar oldu
Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 10 ayda 1,4 milyar dolar oldu
Balıkesir’de yağış nedeniyle çöken köprü havadan görüntülendi
Balıkesir’de yağış nedeniyle çöken köprü havadan görüntülendi
Deniz Öncü, Moto3'ün Malezya ayağını 12. sırada bitirdi
Deniz Öncü, Moto3'ün Malezya ayağını 12. sırada bitirdi
Aydın’ın Germencik ilçesinde 150 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı
Aydın’ın Germencik ilçesinde 150 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı
Suat Arıkan'ın "Akustik Düşler" sergisi açıldı
Suat Arıkan'ın "Akustik Düşler" sergisi açıldı
Temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı
Temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı
Havalandırmada mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Havalandırmada mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Balıkesir'de çalmayan korna uyuşturucuyu ele verdi
Balıkesir'de çalmayan korna uyuşturucuyu ele verdi
Kars Gönüllü Gençlik STK’ları Platformu öncülüğünde Filistin’e destek çarşısı açıldı
Kars Gönüllü Gençlik STK’ları Platformu öncülüğünde Filistin’e destek çarşısı açıldı