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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı!

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor. Malkara İlçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak beş ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 187 adet hap, 17 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 7 adet cep telefonu, 12 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet av tüfeği, 2 adet dedektör, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet USB bellek, 27 bin 235 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgilisi olan 8 şüpheli gözaltına alındı.

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