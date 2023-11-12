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Bolu'da tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı!

Bolu'da tellere takılan ayı kurtarma ekibine saldırdı!

Bolu'da tellere takılan ayı sakinleştirildikten sonra kurtarıldı. Ayı, ekibin bulunduğu aracın üstüne çıkmaya çalıştı.

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Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Mamatlar köyü kırsalında bir ayının tarla kenarındaki dikenli tellere takıldığını görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ayının uyuşturularak kurtarılmasını kararlaştırdı. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ayı, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Demir makasıyla kesilen telden kurtarılan ayı, kurtarma ekibinin bulunduğu pikabın üzerine çıkmaya çalıştı.

Aracın üzerinde bulunan kişi atlayarak kaçtı, diğer araçların korna çalmasıyla ayı bölgeden uzaklaştı.

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