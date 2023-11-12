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Antalyasporlu Naldo'nun kayınpederi de hayatını kaybetti!

Antalyasporlu Naldo'nun kayınpederi de hayatını kaybetti!

Oğlu Davi'yi yaklaşık bir ay önce kaybeden Antalyasporlu oyuncu Naldo'nun aynı kazada yaralanan kayınpederi de yaşamını yitirdi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) kayınpederi Walter Tilatti, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konyaaltı ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan 65 yaşındaki Tilatti, yaklaşık 2 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tilatti'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Naldo, bazı futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri, Naldo'ya başsağlığı diledi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Davi, 16 Ekim'de yaşamını yitirmişti. Alexandra Nardy ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Antalyaspor kulübünden başsağlığı mesajı

Antalyaspor, Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda "Acını paylaşıyoruz Naldo" ifadesi kullanılarak, Naldo ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

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