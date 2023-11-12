İYİ Parti'de Mansur Yavaş krizi! 'Aday çıkarsak ne olacak ki!' Yeni istifalar geliyor...

İYİ Parti'de Meral Akşener'in seçimlere tek başına girme ısrarı partiyi çatırdatıyor. Akşener'in dümeni Cumhur İttifakı'na kıracağı iddiaları da partideki krizi derinleştiriyor. İYİ Parti'de Durmuş Yılmaz Bahadır Erdem'in ardından partinin bazı ağır toplarının da istifa edebileceği konuşuluyor. Özellikle Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı aday çıkarılacak olması "baştan kaybedeceğiz, tabanımız adayımıza değil Mansur Yavaş'a oy verir" eleştirileri daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimler için CHP’deki yeni yönetime de kapıyı kapatması parti içinde rahatsızlık yarattı. Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre, bazı partililer Akşener’in kapıları kapatmasının “anlam veremediklerini, bu stratejinin başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehirleri ve ilçelerini yeniden iktidara teslim etmek anlamına gelebileceğini” düşünüyor.

Böyle giderse yeni istifalar gelir

Partililer, “Akşener’in bu tutumunu sürdürmesi halinde partideki istifaların artacağını” belirtiyor. İYİ Parti’nin, “bir parti olarak rüştünü ispatlama seçiminin 2028’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olması gerektiği” belirtilirken, partide “yerel seçimlerde yaşanacak oy kaybının genel seçimlerden çok daha fazla olacağı endişesi” yaşanıyor.

Karşısına aday çıkarsak ne olacak?

İYİ Partili kurmaylar ayrıca “Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına başka bir adayın çıkarılması stratejisine” de karşı çıkıyor. “Yavaş’ın, İYİ Parti tabanına da yabancı olmadığı ve bu nedenle Ankaralı İYİ Parti seçmeninin yerel seçimlerde bir kez daha oy vereceği ismin Yavaş olacağının yapılan tüm anketlerde ortaya çıktığını” da ifade eden İYİ Partiler şu eleştirilerde bulundu:

Pekala işbirliği yapılabilir

“Yavaş’ın Ankara seçmeni üzerindeki gücü belli. Hem CHP seçmeninden hem de İYİ Parti seçmeninden oy alabilen bir isim Yavaş. CHP ile Ankara özelinde pekâlâ işbirliği yapılabilir. Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı CHP’ye bırakılabilir, karşılığında ise milliyetçi-muhafazakar seçmen yapısına sahip Keçiören, Etimesgut, Polatlı gibi ilçelerin yönetimine de İYİ Parti talip olabilir. Böylece sadece büyükşehir belediye başkanlığı değil, AK Parti ve MHP’nin yönetiminde olan ilçe belediyeleri de muhalefetin eline geçebilir. Ancak kapıları kapattığınız zaman ilçe belediye başkanlıkları da tehlikeye girer."