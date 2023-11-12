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Sirkten kaçan aslan İtalya sokaklarında gezintiye çıktı

Sirkten kaçan aslan İtalya sokaklarında gezintiye çıktı

İtalya’nın başkenti Roma’da sirkten kaçtığı belirlenen aslanın sokakta yürüdüğünü görenler gözlerine inanamadı. İtalya’da bir aslan gece saatlerinde sokakta dolaşırken görüldü.

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Başkent Roma’ya bağlı Ladispoli kasabasında sirkten kaçtığı belirlenen aslanı gören İtalyanlar gözlerine inanamadı. Sakince yürüyen aslanı gören mahalle sakinleri, korku ve şaşkınlık içinde o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ladispoli Valisi Alessandro Grando, bölge sakinlerini evde kalmaları konusunda uyarırken, bölgeye gelen veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri uzun süren takibin sonunda aslanı yakaladı.

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