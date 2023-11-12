İstanbul'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul'da jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen operasyonda 31 kilo 13 gram uyuşturucu ile 90 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bazı şüphelilerin kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu maddelerin, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar'da bulunan 7 ayrı adreste depolandığını belirleyen ekipler, söz konusu adreslere operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 31 kilo 13 gram uyuşturucu ile 90 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerince söz konusu çalışmalar sırasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 71 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.