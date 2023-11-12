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Suudi Arabistan Gazze'ye 35 ton insani yardım gönderdi!

Suudi Arabistan Gazze'ye 35 ton insani yardım gönderdi!

Suudi Arabistan, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne 35 ton insani yardım gönderdiğini duyurdu.

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Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere insani yardım yüklü dördüncü uçağın Mısır'ın El-Ariş kentine gönderildiği belirtildi.

Uçağın gıda ve çeşitli malzemelerden oluşan 35 ton yardım taşıdığı aktarılan haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatlarıyla ülkede Filistin halkına destek kampanyasının sürdüğü hatırlatıldı.

Suudi Arabistan, Gazze halkı için Mısır'a ilk yardım uçağını 9 Kasım'da gönderdiğini açıklamıştı.

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