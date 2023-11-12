Bursa Nilüfer'de Tomris Uyar'ın özel eşyaları ve koleksiyonu sergiye açıldı

Nilüfer’de yılın yazarı Tomris Uyar’ın, özel eşyalarından koleksiyonuna, çalışma ve yaşam alanından görsel imgelerine kadar birçok parçanın yer aldığı sergi izlenime açıldı.

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2023 yılını Tomris Uyar’a adayan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, yıl boyunca usta yazarın yazın hayatına farklı disiplinlerden bakarken, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de özel bir sergi ile usta yazarın çalışma ve yaşam alanını Nilüfer’e taşıdı. Çeviri ve öyküleriyle Çağdaş Türk Edebiyatı’nda ayrıcalıklı bir yere sahip olan Tomris Uyar’ın kendi çizgisinden ödün vermeden geliştirdiği etkileyici imgeleri, izleyenlere yazarın kendi perspektifinden vermeyi hedefleyen “Yürek Hakkı: Tomris Uyar’ın Yazı-İmge Dünyası” sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açıldı. Sergi açılışına Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Tomris Uyar’ın oğlu Hayri Turgut Uyar, Dr. Necmi Sönmez ile çok sayıda edebiyat ve sanat tutkunu katıldı.



Küratörlüğü Dr. Necmi Sönmez’e ait olan sergide, Tomris Uyar’ın evinin salonuna yerleştirdiği yazı masasından, dönemin değerli isimlerini ağırladığı koltuk takımına, eserlerini yazdığı alandaki objelerden, yazma süreçlerinde etkin olan görsel imgelere, günümüze dek korunmuş özel eşyalarından koleksiyonuna eşlik eden el yazıları ve arkadaşlarının hediye ettiği resimlere kadar birçok değerli materyal yer alıyor. Uyar’ın, yaşamı boyunca hem çalışan hem çocuk bakan aynı zamanda hayata tutunmaya çalışan kadınları konu aldığı kitaplarının ilk baskıları da, sergiye ayrı bir değer katıyor.



İlk günden ilginin yoğun olduğu sergide küratör Dr. Necmi Sönmez, izleyenlere sergiyi gezdirerek, eserler, materyaller ve objelerin hikayelerini de paylaştı.

İzleyenleri Tomris Uyar’ın dünyasına yolculuğa çıkaran sergi, 14 Ocak 2024 tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.