Çankırı'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi

Çankırı’da iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada bir şahıs silahla kavga ettiği şahısları tehdit etti. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Abone ol

Olay, Çankırı il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan H.Y.Z. (26) ve H.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan H.A.'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapılırken, H.Y.Z. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kavga sırasında bir şahsın cebinden çıkarttığı tabancayla kavga ettiği şahısları tehdit etmesi ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde iki grubun yol ortasında kavga ettiği ve darp edilen bir şahsın yere düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.