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Samsun'da polis amblemli sahte basın kartı ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da polis amblemli sahte basın kartı ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da 1 kişi polis amblemli sahte basın kartı, basın araç kartı ve telsizle yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yakakent - Sinop Bulvarı üzerinde yaptıkları uygulama sırasında B.Ş. (39) idaresindeki aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada; 1 adet el telsizi, üzerinde polis amblemi bulunan sahte basın kartı ile sahte basın araç kartı ve Polis Emeklileri Derneği tanıtım kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ş. hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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