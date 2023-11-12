CHP lideri Özgür Özel: Benim meselem kabul ediyorum...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin şu anki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve 'Benim meselem' dediği Hatay'ı, söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Hatay Havalimanı ve Dikmece köyünde açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan önce Hatay'ı ziyaret ettiğini, genel başkan olduğunda ilk ziyaretini Hatay'a gerçekleştireceğini söylediğini hatırlatan Özel, Hatay'ın deprem sonrasında yaralarının sarılmasında birkaç adım geriden gittiğini belirtti.

Hatay'ın gündemden düşürüldüğünü ifade eden Özel, "CHP'nin şu anki genel başkanı olarak, ilk genel başkanımızın emaneti olan ve 'Benim meselem' dediği Hatay'ı, söz verdiğim gibi bundan sonra benim meselem kabul ediyorum. CHP Genel Başkanı'nın mesele ettiği bir konunun ülke gündeminden düşmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

"İzin vermeyeceğiz"

Hatay'ı gündemde tutacaklarını vurgulayan Özel, Hatay'ın demografisinin bozulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Tüm inançların birlikte yaşayabildiği Hatay'ın bu özelliğinin korunmasına önem vereceklerine işaret eden Özel, "Hatay'da birilerinin rant projelerine izin vermeyeceğiz ama Hatay'ın Atatürk'ün emanetine yakışır şekilde yeniden imar edilmesi ve ayağa kaldırılması sürecini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Genel Başkan Özel'in ilk ziyaretinde yanında bulundukları için gururlu olduklarını belirterek, "İnşallah Hatay'ın bir an önce bütün sıkıntılarının çözüldüğü günleri yaşarız." temennisinde bulundu.