İnme tedavisinde ilk saatler tedavi için çok kritik!

Beyin damarı hastalıkları, dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu olarak tanımlanıyor.

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Dünya İnme Haftası dolayısıyla düzenlenen seminerde, Özel Ümit Hastaneleri personeli inme hakkında bilgilendirildi.

Bu yaygın hastalık grubunda farkındalığı artırmak, koruyucu ve tedavi edici koşulların iyileştirilmesine dikkat çekmek üzere Dünya İnme Haftası'nda bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Özel Ümit Hastaneleri'nde yapılan bilgilendirme çalışmalarında hastane personeline 'inme' hakkında bilgi verildi.

Hipertansiyon, diyabet, stres, sigara kullanımı, obezite dikkat edilmesi gereken hastalıklar

İnmedeki risk faktörleri hakkında konuşan Özel Ümit Batıkent Hastanesi Uzmanı Dr. Nuray Can Uluğ, “Değiştirilemeyen ve değiştirebilecek risk faktörleri var. Değiştirilemeyen risk faktörleri arasında, cinsiyet, ırk, aile öyküsü, geçirilmiş inme ve geçici iskemik atak öyküsü sayılabilir. 56 yaş üstü bireylerde ve erkeklerde kadınlara göre daha sık olarak inme görülüyor. Yüksek tansiyon, diyabet, hiperlipidemi, atrial fibrilasyon, kalp hastalıkları, sigara kullanımı, obezite, fiziksel hareketsizlik, kötü beslenme alışkanlıkları, hormon kullanımı, beyne giden atardamar tıkanıklıkları risk arttıran faktörler olarak özetlenebilir" dedi.

Ani gelişen bilinç kaybı ve bayılmaya dikkat

Dr. Can Uluğ inmenin belirtileri hakkında ise, "Ani gelişen bilinç kaybı veya bayılma, kol veya bacaklarda ani gelişen ağrısız güç kaybı, dengesizlik, konuşma bozukluğu, anlama güçlüğü, ağız köşesinde çekilme, sarkma, kol ve bacaklarda tek taraflı uyuşma, çift görme, görme kaybı gibi semptomlarla hastalık belirti verebilir" şeklinde konuştu.

İnme tedavisi yapılan hastaneye en kısa sürede gidilmeli

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi'nde verilen eğitime katılan Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, tedavide erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti. Dr. Üre, "Hastalar böyle bir durumdan önce 112'yi arayarak, ne kadar erken dönemde inme merkezine ulaşırlarsa tedavi şansları o kadar artacaktır. İnmenin erken müdahale ile tedavisinde başarı oranı yükselir” ifadelerini kullandı.

"Tedavi, inmenin meydana gelmesinden itibaren geçen zamana bağlıdır"

Nöroloji Uzmanı Dr. Sedef Üre, inme tedavisiyle ilgili, "İnmenin tedavisi hastanın kişisel özellikleri, inmenin şiddeti ve özellikle inmenin meydana gelmesinden itibaren geçen zamana bağlıdır. Bu bağlamda pıhtıyla tıkanan beyin damarlarının tekrar açılabilmesi için en erken dönemde kanda pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar başlanır. Bunların dışında erken dönemde damarları tıkayan pıhtının giderilmesi için girişimsel yöntemler kullanılabilir. Beyin kanamasına bağlı inmelerde sinir hücrelerinin canlılığının korunması ve kanamanın azaltılması adına ilaç tedavisinin yanında, yaralanan anevrizmada kanama kontrolü için çeşitli girişimsel yöntemler veya açık cerrahi tercih edilebilir" diye konuştu.

"Çeşitli rehabilitasyon programları uygulanarak hastanın kas gücü artırılabilir"

İnme sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyonun hastanın tedavisini destekleyici önemli unsurlar olduğunu belirten Dr. Üre, şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli rehabilitasyon programları uygulanarak hastanın kas gücü artırılabilir, konuşma bozukluklarında iyileşmeler sağlanabilir. Yine hastaların yaşadığı nörolojik sıkıntılara yönelik psikolojik destek de tedavinin önemli bir yerini tutar.”