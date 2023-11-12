Malatya’da büyük yıkım yaşayan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem ve Yeşilyurt merkezli 5,6’lık depremle sarsılan Malatya’daki ağır hasarlı yüksek katlı binalar patlayıcı ile, diğer yapılar ise iş makineleri ile yıkılıyor.

Patlayıcı ile haftada ortalama 4 binanın yıkımının gerçekleştiği kentte iş makineleri ile yıkımlar ise aralıksız devam ediyor. Molozların kamyonlar ile enkaz döküm sahalarına taşındığı kentte bugüne kadar yaklaşık 13 bin 500 binanın yıkımı gerçekleştirildi.



Yaklaşık 36 bin ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte yıkımların yıl sonuna kadar büyük oranda tamamlanması hedefleniyor.