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İstanbul ve İzmir valilikleri saat verip uyarı yaptı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul ve İzmir valilikleri saat verip uyarı yaptı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor...

Meteorolojiden sonra İstanbul ve İzmir valilikleri de kentte yaşayan vatandaşları uyardı. İstanbul ve İzmir'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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 İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İzmir'de de yağış bekleniyor 

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

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