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Dilan Polat'ın arkadaşıydı! Altınları ile havuzda hava atan Nevra Bilem hakkında bomba iddia

Dilan Polat'ın arkadaşıydı! Altınları ile havuzda hava atan Nevra Bilem hakkında bomba iddia

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Nevra Bilem oldu. Altın paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nevra Bilem iddialara göre ifadeye çağrıldı.

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Dilan Polat’ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Nevra Bilem hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları gündeme bomba gibi düştü. Bilem, sosyal medyada yaptığı altın şovlarla tanınıyor.

Show Tv'nin haberine göre, Nevra Bilem 1,5 milyon takipçili sosyal medya hesabından reklam paylaşımları yapıyor. İddialara göre ünlü fenomen bu reklamlar üzerinden takipçilerini dolandırıyor. Birçok kişiyi dolandırdığı haberlerinin hızla yayılmasının ardından mağdur olan kullanıcıların, Bilem tarafından engellendiği de belirtildi.

2022 yılında Gelin Evi yarışmasına da katılan Nevra Bilem 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre ifadeye çağrıldı.

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