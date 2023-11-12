BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  GÜNCEL

Karaman'da jandarmanın denetimlerinde mini cephanelik ele geçirildi

Karaman'da jandarmanın denetimlerinde mini cephanelik ele geçirildi

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 30 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet havalı tüfek ve tüfek yapımında kullanılan 343 adet çeşitli tüfek parçası ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 4 bin 522 kişi ve çok sayıda araç sorgulandı. Bu çerçevede çeşitli suçlardan araması olan 12 şahıs yakalanırken, 37 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Sorgulanan 13 araç trafikten men edilirken, 4 sürücüye ehliyetsiz ya da ehliyet yetersizliğinden işlem yapıldı. Araçlarda ve şahısların üst aramasında ise 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet havalı tüfek ve tüfek yapımında kullanılan 343 adet malzemeye de el konuldu.

Jandarma ekiplerinden yapılan açıklamada, "İlimizde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var
Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var
Kız arkadaşını döverek öldürmüştü! 'Ağırlaştırılmış müebbet' istendi!
Kız arkadaşını döverek öldürmüştü! 'Ağırlaştırılmış müebbet' istendi!
Muğla'daki yeni endemik bitki türüne "Balan Sümbülü" ismi verildi
Muğla'daki yeni endemik bitki türüne "Balan Sümbülü" ismi verildi
Mardin'de hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor
Mardin'de hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor
Dilan Polat'ın arkadaşıydı! Altınları ile havuzda hava atan Nevra Bilem hakkında bomba iddia
Dilan Polat'ın arkadaşıydı! Altınları ile havuzda hava atan Nevra Bilem hakkında bomba iddia
Çankırı’da sağanak yağış etkili oldu, hayat felç oldu
Çankırı’da sağanak yağış etkili oldu, hayat felç oldu
"6. İzmir GastroFest 2023" başladı! Gündem gıdanın geleceği
"6. İzmir GastroFest 2023" başladı! Gündem gıdanın geleceği
Malatya’da büyük yıkım yaşayan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya’da büyük yıkım yaşayan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Feci kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi!
Feci kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi!
5 liseli müstehcen görüntüler yüzünden karakolluk oldu! Hepsi birbirini çekip şantaj yapmış
5 liseli müstehcen görüntüler yüzünden karakolluk oldu! Hepsi birbirini çekip şantaj yapmış
İnme tedavisinde ilk saatler tedavi için çok kritik!
İnme tedavisinde ilk saatler tedavi için çok kritik!