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Muğla'daki yeni endemik bitki türüne "Balan Sümbülü" ismi verildi

Muğla'daki yeni endemik bitki türüne "Balan Sümbülü" ismi verildi

Muğla'nın Ula ile Marmaris ilçeleri arasındaki Balan Dağı'nda bulunan yeni endemik bitki türüne "Balan Sümbülü" adı konuldu.

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Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, zeytinyağı üreticisi Buse Topçuoğlu, 2020'de bulduğu bir bitkinin fotoğraf ve örneklerini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a ulaştırdı.

Prof. Dr. Yıldırım'ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbaş ve doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl ile başlattığı ortak çalışma sonunda bilimsel ismi "Leopoldia buseana" olan bitki, Phytotaxa dergisinde yayımlandı.

"Balan Sümbülü" olarak adlandırılan bitki türü hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, Muğla'nin "Leopoldia" cinsi için oldukça önemli bir alan olduğunu belirterek, "Yeni keşfedilen 'Balan Sümbülü' ile cinsin dünyadaki tür sayısı 30'a, Türkiye'de de 16'ya yükseldi. Türkiye'deki endemik 'Leopoldia' tür sayısı da 9'a çıkmış oldu. Bu bitkiyi isminden de anlaşılacağı üzere 'Leopoldia buseana'yı keşfeden Buse Hanım'ın ismine atfettik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bitkinin özellikle orman yangınlarından korunması gerektiğini kaydetti.

Bitkinin, 70 santimetreye kadar uzayabildiğini, üzerinde uzun bir salkım şeklinde çiçeklerin bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bitki mavimsi renkten, mora doğru da hatta kahverengiye değişen, tomurcukta farklı renkte, olgunlaştıktan sonra farklı renge doğru dönüşen çiçeklere sahiptir. Çok güzel bir çiçek renk geçişi vardır. Süs bitkisi potansiyeli olan, üzerine kültür çalışmaları yapılma olasılığı yüksek bir bitki." değerlendirmesinde bulundu.

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