Meteoroloji uyardı! Devamı gelecek 5 günlük hava durumu haritasına bakın İstanbul, İzmir, Çanakkale...
Sağanak yağış birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışlar önümüzdeki günlerde de sürecek. Sıcaklık da düşüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta etkisini sürdüren sağanak yağış bir süre daha devam edecek. Yapılan açıklamada "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." denildi.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
-Ankaralılar. Özellikle Pazartesi akşamını bekleyin. Yağışlar mutlu edecek.