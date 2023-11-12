İsrail'den kan donduran tehdit! Tanklar hastaneleri kuşattı, hasta bebekler ölüyor

İSRAİL, Gazze'deki katliamlarına 37. gününde de devam ederken, İsrail'den kan donduran tehdit geldi. İsrail, 'Gazze'de yaptıklarımızı Beyrut'ta da yaparız" dedi. İsrail hastaneleri kuşattı, hastaların tedavisi durma noktasına geldi. Bazı hastalar ölmeye başladı. İşte Gazze'den son dakika gelişmeler...

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Gazze'nin kuzeyinde sivillerin son sığınağı olan hastaneler savaş alanına döndü. Sınır tanımayan doktorlar, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin son 24 saatte "aralıksız bombalandığını" ifade etti. İsrail ordusu, kuşatma altındaki Şifa hastanesinin bebek yoğun bakımını bile bombaladı. UNICEF, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarında kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişe duyduğunu açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana 11 bin Filistinli hayatını kaybetti.

İşte savaşın 37. gününde dakika dakika son gelişmeler

12:00 İsrail okula bomba attı! Devasa krater oluştu

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 37. gününde de artarak devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin Cibaliye Mülteci Kampındaki binlerce Filistinlinin sığındığı UNWRA'ya ait bir okula saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu okulun bahçesinde devasa bir çukur oluştu.

11:20 İsrail: Gazze'de yaptıklarımızı Beyrut'ta da yaparız

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'den kan donduran bir tehdit geldi. Bu sefer Lübnan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant 'Gazze'de yaptıklarımızı Beyrut'ta da yaparız' dedi.

10:18 Avustralya'dan İsrail'e: astanelere saldırmaya son ver

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'e hastane saldırılarına son vermesi için çağrıda bulundu ve öldürülen siviller hakkında endişelerini dile getirdi. BC kanalına konuk olan Wong, "Uluslararası insancıl hukuk; hastanelerin, hastaların ve tıbbi personelin korunmasını gerektirir" dedi. "İsrail'e hastanelere yapılan saldırılara son verme çağrısı yapıyoruz" diyen Wong, "Hamas'ın sivil altyapının altına saklandığı iddiasını anlıyoruz. Ancak bence uluslararası toplum, hastanelerde yaşananlara bakınca, bu yapıların insancıl hukuk tarafından korunduğunu ve bunu uygulamalarını istediğimizi söyleyecektir" dedi.

09:05 Macron'un çağrısı sonrası ilk açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel bir röportaj vermiş ve 'Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" demişti. İsrail Başbakan'ı Netanyahu, ağır sözlerle Macron'u hedef aldı. Bir Fransız siyasi yetkili, Netanyahu'nun Macron'a yönelik eleştirisini reddedip, İsrail'in Hamas'a karşı eylemi konusundaki 'pozisyonunu değiştirmediğini' ancak Fransa cumhurbaşkanının İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere zarar vermemek için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inandığının altını çizdi.

08.57 DSÖ: Bebekler için acil ateşkes...

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "DSÖ; sağlık çalışanları, aralarında hayati yardım alan bebekler de olan yüzlerce hasta ve yaralı, hastanelerde kalan yerinden olmuş insanların güvenliği konusunda çok endişeli" dedi. Ghebreyesus, "hayat kurtarmanın tek yolunun" insani ateşkes olduğunu ifade etti. DSÖ, ayrıca ağır yaralıların ve hastaların Gazze'den tahliye edilmesini istedi.

08:20 Gazze'deki BM ofisine sığınan insanlar öldürüldü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Direktörü Achim Steiner, gece saatlerinde Gazze'deki BM Kalkınma Programı ofisinin vurulduğunu açıkladı. Steiner, kampüse sığınan bazı kişilerin öldüğü hakkında bilgi aldıklarını ifade etti. "Bu her açıdan yanlış" diyen Steiner, savaşlarda sivillerin, sivil altyapının ve BM yapılarının hedef alınamayacağını hatırlattı.

08:10 İrlanda, İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeyi oylayacak

İrlanda parlamentosu, İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeyi oylayacak Gelecek hafta yapılacak oylamada İrlanda Parlamentosu, İsrail'in Dublin Büyükelçisi'ni sınır dışı edip etmemeyi oylayacak.

01:30 İsrail'de 'rehine' protestosu

İsrailliler, Hamas'a rehineleri bırakma çağrısı yapan protestolar düzenledi Tel Aviv'de düzenlenen eylemde Hamas tarafından kaçırılanların fotoğrafları açıldı. İsrail ordusuna göre Hamas, aralarında kadın, çocuk ve yaşlılar da bulunan 239 kişiyi Gazze Şeridi'nde rehin tutuyor.

00:45 Netanyahu: Gazze'yi FKÖ de yönetemez

Netanyahu, Hamas’ın ardından Filistin yönetiminin de Gazze’yi yönetmesi fikrine karşı olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yürüttükleri saldırıların sonunda Hamas'ın ardından Filistin Yönetimi'nin de Gazze'yi yönetmesine karşı olduğunu söyledi.