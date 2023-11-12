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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi yarın açılıyor

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi yarın açılıyor

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin açılışı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak.

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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu merkezin, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacağını belirtti.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'a yapılan saldırıyı hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Saldırı, TÜRKSAT AŞ'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. TÜRKSAT, Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni, Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdu. Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor. Merkezdeki uydu veri hizmetleri, Türksat-5B ve Türksat-4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandı. TÜRKSAT, bu yeni tesisle olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde trafiği aktarmayı, operasyona hazır ve farklı bir coğrafyada yedeklilik sağlayarak ülke güvenliğine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor."

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