BIST 7.771
DOLAR 28,55
EURO 30,53
ALTIN 1.777,26
HABER /  SPOR

Arda Güler'in sakatlıklarından sonra, Real Madrid kulüp doktorunu kovdu!

Arda Güler'in sakatlıklarından sonra, Real Madrid kulüp doktorunu kovdu!

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2017 yılından bu yana takım doktoru olan Hırvat Niko Mihic'in görevine son verirken, İspanyol basını bu kararın arkasında "Arda Güler olayının" olduğunu iddia etti.

Abone ol

Marca gazetesi, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'e ve Hırvat futbolcu Luka Modric'e çok yakın bir isim olarak bilinen doktor Mihic'in, özellikle Arda Güler'in sakatlıkları sonrasında uyguladığı tedavi yöntemlerinin "şüphe yaratması" üzerine görevden alındığını ileri sürdü.

Kulüpteki doktor ekibinin başındaki isim olan Mihic'in, gerek Arda Güler gerekse Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi sakatlık problemi yaşayan futbolcuların tedavi süreçlerinde aldığı kararların tartışıldığını yazdı.

Arda'nın sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampında sağ dizinde yaşadığı menisküs sakatlığı sonrasında ameliyat olması için 2 hafta beklendiğini hatırlatan İspanyol gazetesi, sonrasındaki tedavi süreçlerinin de çok fayda sağlamadığını, Türk futbolcunun sakatlıklarının tekrarladığını belirtti.

Real Madrid'in mevcut gidişattan memnun olmadığı için 6 yıl sonra doktor Mihic ile yollarını ayırdığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin! Gidicisin gidici...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin! Gidicisin gidici...
Süper Lig'de Samsunspor, Pendikspor'u geçemedi
Süper Lig'de Samsunspor, Pendikspor'u geçemedi
ICA'dan "Köprüye yıldırım düşmedi" açıklaması!
ICA'dan "Köprüye yıldırım düşmedi" açıklaması!
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı!
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı!
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için mevlit okutuldu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için mevlit okutuldu
TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi yarın açılıyor
TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi yarın açılıyor
İsrail'den kan donduran tehdit! Tanklar hastaneleri kuşattı, hasta bebekler ölüyor
İsrail'den kan donduran tehdit! Tanklar hastaneleri kuşattı, hasta bebekler ölüyor
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuz sigaranın paketi 42 TL oldu!
Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuz sigaranın paketi 42 TL oldu!
İnşaat halindeki tünel çöktü, 40 işçi mahsur kaldı
İnşaat halindeki tünel çöktü, 40 işçi mahsur kaldı
İstanbul ve İzmir valilikleri saat verip uyarı yaptı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor...
İstanbul ve İzmir valilikleri saat verip uyarı yaptı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması