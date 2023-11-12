"Köfteci Yusuf’tan 6 milyon liralık et çalındığı" iddiası

Yemek sektörü markalarından Köfteci Yusuf’a lojistik destek sağlayan bir taşeron firmada çalışan 5 kişinin, Türkiye genelinde Köfteci Yusuf’a ait tırlardan 6 milyon lira değerinde et çaldığı ileri sürüldü.

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İddiaya göre, Köfteci Yusuf’a lojistik destek sağlayan bir taşeron firmada çalışan C.İ., İ.Y., E.K., A.Ş., S.S. isimli şahıslar, yaklaşık 1 yıldır nakliyeler sırasında Köfteci Yusuf’un tırlarından 6 milyon lira değerinde et çaldı. Taşeron firmanın 'eksik et geldiği' yönünde şikayetler alınca GPS sistemi ile 5 kişiyi takibe aldığı, önce şahısların nakliye sırasında şubelerde fazla durakladıklarının, ardından da sevkiyat sırasında etleri başka tıra aktardıklarının tespit edildiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.