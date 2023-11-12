Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de köy bastı, 6 sivili kaçırdı!

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG, Akidat aşireti mensubu Arap kökenli 6 sivili alıkoydu.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/YPG'li teröristler, dün Deyrizor'un doğu kırsalında Akidat aşiretine ait Tayyane köyüne baskın düzenledi.

PKK/YPG'li teröristler, çatışmalara katıldıkları iddiasıyla köyden 6 sivili alıkoydu.

Alıkonulan Arap kökenli sivillerin nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

Deyrizor'un doğu kırsalında Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında 28 Ekim 2023'te çatışmalar yaşanmış, örgütün Ebu Hardub köyüne düzenlediği havan saldırısında 4 sivil hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos-25 Eylül'de örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.

Operasyonlar sonucu Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Akidat aşireti lideri İbrahim Hafıl, 11 Ekim'de sosyal medya hesabında terör örgütüne karşı ayaklanmaya hazır oldukları mesajını vermesinin ardından kısa süreliğine çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmaların yaşandığı Direnç, Garanic, Ebu Nteyl, el-Sur, Havayic, Şuheyl ve El Casimi köylerinde terör örgütüne ait araçlar ve sözde karargahlar ağır silahlarla hedef alınmıştı.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

PKK/YPG, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla terör örgütüne alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor