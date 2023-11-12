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İki aile arasındaki 47 yıllık husumet barışla bitti!

İki aile arasındaki 47 yıllık husumet barışla bitti!

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Dede Mahallesi'nde yaşayan Hacı Arif Gökçen ve Hacı Ali Gencer aileleri arasındaki 47 yıllık husumet, köyün ileri gelenlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

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1977 yılında aile içi tartışmayla başlayan ve 47 yıldır süren kan davası, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeğiyle sonlandı. Dede Mahallesi'ndeki camide düzenlenen barış yemeğine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, Dicle İlçe Müftüsü Zeyd Akın, Döğer Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Üstçavuş Oktay Uslu, Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Dara Akar, bölgenin ileri gelenleri, Dede Mahalle Muhtarı Zeki Göral, her iki aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle saatlerinde gerçekleşen barış buluşmasında aralarında 47 yıldır husumet olan Gencer ve Gökçen aile fertleri salavatlar eşliğinde Kur’an-ı Kerim’in altında geçerek barıştı.

Barış yemeğinde, bölgenin önde gelen isimleri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeğinde, her iki ailenin fertleri birbirleriyle tokalaşarak barıştı. 47 yıllık husumeti barışla sonlandıran her iki aile fertleri ve katılımcılara yemek ikram edildi.

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