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Karadeniz yaylalarındaki zorlu Off-Road yarışları nefesleri kesti

Karadeniz yaylalarındaki zorlu Off-Road yarışları nefesleri kesti

Türkiye Off-Road Şampiyonası, Karadeniz'in zorlu yaylalarında izleyenlerin ilgisiyle karşılandı. Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası Acısu Balıklı mevkiinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağı dün başlayan mukavemet yarışlarının ardından bugün de seyirci etabı devam etti.

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Yüksek donanımlı 18 Off-Road aracının katıldığı yarışlarda hız, adrenalin, mukavemet ve pilotajlık ön plana çıktı. Acısu Balıklı Yaylası’ndaki Liva düzlük mevkiinde start verilen yarışlarda Off-Road araçlarının mücadelesi izleyenleri büyüledi. Farklı illerden 3 ayrı sınıfta 18 araç ve 36 sporcunun katıldığı organizasyonda İtalya'dan Guiseppe Simune Agazzi-Uğur Gümüş ekibi de mücadele etti.

Yarışlar öncesi konuşan Türkiye Off-Road Şampiyonası klasman lideri Bekir Başkal, "Trabzon'a geldik, sezonun 5.yarışı bu. Şampiyonluğumuz için de çok önemli bir etap. Sorunsuz gidiyoruz. Eğer böyle devam edersek puan açısından iyi bir noktaya çıkmış olacağız. Bir yarış kaldı o da Kahramanmaraş'ta. Ama biz burada 2. ya da 3. olduğumuz durumda şampiyonluğu puan açısından garantilemiş ve rahatlamış oluyoruz. Böyle keyifli bir yerde ve doğanın içerisinde Trabzon'da sert koşullarda yarışıyoruz." dedi. Başkal'ın ekip arkadaşı Hande Erdoğan ise, "İlk dört yarışımızda gayet iyi dereceler elde ettik. Şu anda lider durumdayız. Eğer burada da sıkıntısız bir şekilde etabı tamamlarsak şampiyonluğumuz neredeyse garanti gibi olacak. Kahramanmaraş'a da keyifli bir yarış için gideceğiz açıkçası. Gayet güzel gidiyor yarış, etap biraz zorlu. Biz keyifle yarışıyoruz." diye konuştu.
Yarışmaların kesin neticelerinin ilanı bu akşam 17.30'da yapılacak etkinlik ile belli olacak.

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